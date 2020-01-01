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Бурда: Все будут рады возвращению Ярмоленко

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Бурда прокомментировал потенциальное возвращение Андрея.
Никита Бурда
Никита Бурда
ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Никита Бурда поделился мнением о возвращении Андрея Ярмоленко в киевский клуб.

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“Сидорчук считается авторитетом в стане киевского клуба. Он капитан и один из самых старших в команде. Это его обязывает быть лидером и помогать ребятам. Еще помню Серегу в 2014 году, когда капитанами были Шовковский и Ярмоленко. Сейчас Сидор очень изменился в лучшую сторону, вырос и превратился в лидера «Динамо.

Возвращение Ярмоленко? Я думаю, что все будут только рады. Он классный футболист, который может еще много пользу принести нашему клубу. Думаю, он не сказал еще последнего слова в футболе“, - отметил Бурда.

Ранее Ярмоленко не исключил того, что вернется в Динамо.

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Теги: Никита Бурда, Андрей Ярмоленко, Динамо Киев, Вест Хэм, футбол
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Источник: dynamo.kiev.ua

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