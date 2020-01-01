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Гельзин: Суркис лезет в трансферную политику? Так, может, и надо лезть

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Функционер рассказал о трансферах донецкого клуба.
Владислав Гельзин
Владислав Гельзин
ФК Олимпик

Президент донецкого Олимпика Владислав Гельзин рассказал, почему клуб часто меняет состав.

“Приходит новый тренер и начинается “новая метла“, знаете ли. Если я доверяю тренеру, то доверяю и его выбору, когда он говорит, что ему этот футболист нужен, а тот не нужен. Или иначе зачем тогда тренер?

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Поэтому и происходит так. Пришел Висенте, взял новых людей, ушел Висенте. А мы дальше боремся. Пришел Жулио Сезар, взяли футболистов для него, разогнали тех, что были - ни одного матча не выиграли. Вот и весь результат. Так бывает иногда с тренерами.

Все говорят, что Игорь Суркис лезет в трансферную политику. Так, может, и надо лезть, чтобы не было такого, что понабирали футболистов, а потом приходит новый тренер и снова набирает. Тут палка о двух концах“, - цитирует Гельзина Football.ua.

Ранее Гельзин заявил, что Олимпик - убыточный клуб.

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Теги: Владислав Гельзин, Олимпик, Игорь Суркис, Динамо Киев, футбол, УПЛ, чемпионат Украины
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