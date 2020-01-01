Гельзин: Олимпик убыточен, как и, наверное, любой другой клуб на сегодня в Украине

Донецкий клуб не может экономить во время карантина.

Президент Олимпика Владислав Гельзин рассказал, что донецкая команда является убыточной.

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“Олимпик убыточен, как и, наверное, любой другой клуб на сегодня в Украине. Потому что мы не можем продать телеправа по ценам, за которые продают европейские клубы. Мы не можем продавать билеты по ценам, за сколько их продают в Европе. На сегодня это убыточный клуб.

Люди думают, что только корыстные цели должны быть. У меня - любовь к футболу. Другой мотивации нет.

Да какая экономия во время карантина? Когда все это началось, спонсоры написали официальные письма о том, что в связи с карантином они не могут выполнять ранее оговоренные условия контракта.

Есть проблемы экономические, связанные с кризисом - чем же выгодно? Футболисты получают зарплату, но не играют в чемпионате. Для кого же это выгодно?“, - приводит слова Гельзина Football.ua.

Ранее сообщалось, что УАФ не рассматривает вариант досрочного завершения чемпионата Украины.