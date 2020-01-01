Бущан: Я надеялся на вызов в сборную Украины

Голкипер не теряет надежд сыграть на чемпионате Европы.

Голкипер киевского Динамо Георгий Бущан заявил, что хотел бы пробиться в состав сборной Украины.

“Не считаю, что это фантастика, тем более что турнир перенесли на год. Я надеялся на вызов в национальную команду и сейчас, на ближайшие поединки, но этого не произошло. Значит, на данный момент тренерский штаб не считает, что я готов для этого.

Но я не опускаю руки, а продолжаю работать. У меня есть мечта сыграть за сборную Украины еще с детства, ведь это гордость для каждого футболиста.

На кого ориентировался кроме Шовковского? Джанлуиджи Буффон. Продолжаю следить за Ювентусом и итальянским чемпионатом. Мне импонирует Серия А, и я до сих пор мечтаю сыграть против Буффона“, - приводит слова Бущана официальный сайт Динамо.

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