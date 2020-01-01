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Ротань: Мудрик - игрок не УПЛ, а топ-чемпионата

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Юный талант должен забыть о мальчишестве.
Руслан Ротань
Руслан Ротань
УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился мнением о перспективах футболиста донецкого Шахтера Михаила Мудрика.

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“Мудрик - очень талантливый футболист. У меня от него самые лучшие впечатления, как для его возраста. У него нестандартные действия, голова, удары с обеих ног. Готовый футболист. Мудрику не хватает самого малого - самому перестроиться на то, что он во взрослом футболе. 

Тут не всегда дают возиться с мячом, делать 6-8 касаний. Иногда нужно оценивать ситуацию, понимать, что тебя ожидает. Помимо всех тактик и перестроений. Играть быстрее. Ему необходимо перестроиться во взрослый футбол. 

Я полностью уверен, что это игрок не чемпионата Украины, а гораздо выше. Топ-чемпионата. Но хотел бы, чтобы он быстрее убрал свое мальчишество, стал взрослым и понимал, что он хочет, верил в себя“, - рассказал Ротань в интервью Youtube-каналу Вацко Live.

Ранее сообщалось, что Михаил может перебраться в Рому или Аталанту.

Отметим, что Мудрик стал звездой в Instagram.

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Теги: Руслан Ротань, Михаил Мудрик, футбол
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