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Бущан: Верю, что Динамо выполнит поставленные задачи

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Голкипер проводит индивидуальные тренировки во время карантина.
Георгий Бущан
Георгий Бущан
ФК Динамо

Вратарь Динамо Георгий Бущан рассказал, как проходит карантин в киевском клубе.

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“Живу, наверное, как и все люди, не только футболисты. Высыпаюсь, уделяю время себе и, конечно же, тренировкам. Появилось больше времени для общения с друзьями и родными, поэтому, пользуясь случаем, я рад с ними общаться.

Никакая индивидуальная тренировка не заменит занятие с командой. Мы провели хорошие сборы, сыграли достаточно матчей. Футболист может готовиться к чемпионату только через тонус, когда постоянно идут игры.

Как бы ты не уделял время индивидуальным тренировкам, все равно еще нужно будет набирать форму через сборы. Я верю в свою команду, поэтому уверен, что мы выполним поставленные задачи“, - отметил Бущан.

Ранее Вербич назвал главную цель Динамо.

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Теги: Георгий Бущан, Динамо Киев, футбол
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