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Вербич: Цель Динамо - выступать в Лиге чемпионов

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Футболист не знает, сможет ли киевский клуб конкурировать с ведущими европейскими клубами.
Беньямин Вербич
Беньямин Вербич
ФК Динамо

Футболист Динамо Беньямин Вербич рассказал о главной цели киевского клуба.

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“Наша цель - выступать в Лиге чемпионов, это понятно. Всегда хочешь самое лучшее

Готово ли Динамо конкурировать с ведущими европейскими клубами? Нужно давать бой, но конкурировать… Я не знаю.

Слухи о том, что мы возобновили тренировки? Мы все равно будем ездить на базу. Ничем не отличается, нам все равно нельзя тренироваться в группах. Раньше много игроков видел на базе.

Сейчас пауза будет два месяца. Бегаем, с мячом работаем. Нам надо будет в группах тренироваться несколько недель. Тогда будет нормально“, - рассказал игрок в эфире программы Футбольный формат.

Ранее Соль рассказал, как тренируется во время карантина.

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Теги: Беньямин Вербич, Динамо Киев, футбол, чемпионат Украины, УПЛ
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