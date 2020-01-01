Вербич: Цель Динамо - выступать в Лиге чемпионов
Футболист Динамо Беньямин Вербич рассказал о главной цели киевского клуба.
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“Наша цель - выступать в Лиге чемпионов, это понятно. Всегда хочешь самое лучшее
Готово ли Динамо конкурировать с ведущими европейскими клубами? Нужно давать бой, но конкурировать… Я не знаю.
Слухи о том, что мы возобновили тренировки? Мы все равно будем ездить на базу. Ничем не отличается, нам все равно нельзя тренироваться в группах. Раньше много игроков видел на базе.
Сейчас пауза будет два месяца. Бегаем, с мячом работаем. Нам надо будет в группах тренироваться несколько недель. Тогда будет нормально“, - рассказал игрок в эфире программы Футбольный формат.
Ранее Соль рассказал, как тренируется во время карантина.
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