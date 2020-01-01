Президент Днепра-1: Гримм сидит в Швейцарии и рассказывает, как нам доить корову

Функционер жестко раскритиковал президента УПЛ.

Президент СК Днепра-1 Юрий Береза рассказал о своем отношение к президенту УПЛ Томасу Гримму.

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“Наше государство и мы все сделали очень много ошибок, имея большие надежды на так называемых “спецов“ из-за рубежа.

Находясь в Швейцарии комментировать то или иное событие в украинском футболе достаточно сложно. Президент УПЛ как минимум должен находиться в Украине, побывать на всех матчах. Ну это же его работа.

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Мы, например, нанимаем человека, который обслуживает корову. А он сидит в Швейцарии и говорит, как ее доить и как кормить.

Клубы убеждали, мол, вы получите то, то и то. Но потом. А клубам надо выживать сегодня! С телепулом - один из главных моментов. Гримм не предложил прозрачных правил игры. А я от него ждал как раз этого“, - рассказал Береза в эфире программы Великий футбол.

Ранее Гримм рассказал шокирующие истории о владельцах клубов.