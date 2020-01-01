Срна: Ярмоленко готов заплатить за ужин в нашем споре

Хорват ждет окончания сезона.

Ассистент главного тренера Шахтера Дарио Срна вспомнил о споре с Андреем Ярмоленко о том, кто выиграет чемпионат Украины.

“С Ярмоленко мы общались о нашем споре, кто станет чемпионом Украины. Буквально несколько дней назад. Он сказал, что готов заплатить за ужин, но я пока не принимаю этот вариант, пока у нас не лежат в руках золотые медали.

Все в наших руках, самое главное, чтобы закончился период с коронавирусом, чтобы у Украины не росло количество заболевших. Чтобы вернулся чемпионат, и люди получали удовольствие от футбола“, - рассказал Срна в прямом эфире Великий Футбол.

Отметим, что хорватский специалист поделился планами Шахтера на возобновление сезона.