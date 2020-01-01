Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Срна: Ярмоленко готов заплатить за ужин в нашем споре

Комментариев: 0
Хорват ждет окончания сезона.
Дарио Срна
Дарио Срна
ФК Шахер

Ассистент главного тренера Шахтера Дарио Срна вспомнил о споре с Андреем Ярмоленко о том, кто выиграет чемпионат Украины.

“С Ярмоленко мы общались о нашем споре, кто станет чемпионом Украины. Буквально несколько дней назад. Он сказал, что готов заплатить за ужин, но я пока не принимаю этот вариант, пока у нас не лежат в руках золотые медали.

Все в наших руках, самое главное, чтобы закончился период с коронавирусом, чтобы у Украины не росло количество заболевших. Чтобы вернулся чемпионат, и люди получали удовольствие от футбола“, - рассказал Срна в прямом эфире Великий Футбол.

Отметим, что хорватский специалист поделился планами Шахтера на возобновление сезона.

Поделись:
Теги: Дарио Срна, Шахтер Донецк, Андрей Ярмоленко, футбол, УПЛ, чемпионат Украины
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь