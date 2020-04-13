Экс-игрок Карпат: Такое чувство, что состарился на несколько лет в Украине

Украинский народ очень закрытый.

Экс-нападающий Карпат Кевин Мендес рассказал о периоде, который провел в Украине.

Читай также: Де Пена может перебраться в Чемпионшип

“Когда играл в Швейцарии с латиноамериканцами, мы часто собирались и вместе отдыхали. В Украине тоже много было футболистов из Южной Америки, но там такое встречалось реже.

Украинцы - вообще закрытый народ. С некоторыми одноклубниками не обмолвились и словом за все время моего выступления за Карпаты.

Каково жить в Украине? Такое чувство, что состарился на несколько лет. У них очень сложный менталитет.

Я несколько раз общался с футболистом Динамо Карлосом де Пеной. Я был единственным уругвайцем в Карпатах. Де Пена говорил, что прижился в Динамо и показывает великолепный футбол“, - цитирует Мендеса Balon Latino.

KevinMendez1010

Ранее Карпаты официально подтвердили, что готовы стать народным клубом.