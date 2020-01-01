Михайленко рассказал о работе итальянского специалиста в тренерском штабе Днепра-1

Итальянец обладает отличными знаниями, которые помогут обучить игроков играть в обороне.

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко рассказал о совместной работе с итальянским специалистом Луиджи Ночентини, который вошел в тренерский штаб клуба.

“Луиджи обладает отличными знаниями. Я сомневаюсь, что в Украине много специалистов, которые столько знают, как он. У него есть опыт работы с Сарри. В Италии есть понятие “сарризм“ - футбол, в который они играли. Его футбол отличался качественной игрой в обороне.

Нам было необходимо найти специалиста, который будет нам помогать. Очень рады, что так получилось. Он приехал под конец сборов. Защитникам все нравится, многие вещи они слышали впервые“, - рассказал Михайленко в интервью YouTube-каналу Спорт Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что УАФ не рассматривает вариант досрочного завершения чемпионата Украины.