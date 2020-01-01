Сидорчук: Когда только начался карантин, все были в подавленном состоянии

Капитан "бело-синих" отметил, что беговой работы не хватает для полноценной тренировки.

Полузащитник киевского Динамо Сергей Сидорчук рассказал о карантине, а также ответил, готов ли он пойти на понижение зарплаты во время паузы в чемпионате Украины из-за пандемии коронавируса.

“Как такового, свободного времени у меня нет. Есть только после обеда, до него у нас график, расписанные тренировки. Если первую неделю я выполнял где-то 50%, то со второй недели плотно сел на тренировочную программу. Раньше можно было выезжать в лес, бегать где-то. Но после того как закрыли лесопарковую зону, стало тяжелее находить место для тренировок. Слава Богу, мы можем использовать поля на базе для беговой работы, но этого не хватает для полноценной тренировки.

Чисто технически, я звоню на базу, договариваюсь на 10 утра. Со мной максимум может находиться два человека. Я приезжаю в своих вещах, побегал в системе “катапульта“, бегаем по программе, которую дают. Сам с мячом сильно не поработаешь.

На базе можно заниматься по парам, но по рекомендациям нашего доктора это нежелательно. Мы бегали в Голосеевском парке, когда это было разрешено. Когда запретили парки использовать, то можно использовать базу.

Михайличенко звонит два раза в неделю, спрашивает, как дела. Решаем всякие мелкие внутрикоманднные проблемы. Он прислушивается к футболистам, но я посмотрел новости, вроде футболисты начинают потихоньку выходить. Думаю, у нас тоже можно делать, но не хочется нарушать закон и подавать людям плохой пример. Нужно быть до конца ответственным.

С Игорем Суркисом я разговаривал, когда только начался карантин. Все были в подавленном состоянии, не знали, как оно будет развиваться. Никто не может сказать, когда закончится карантин и начнется чемпионат. Есть пословица: “Врагам бы не пожелал жить во время перемен“, но мне кажется, намного хуже жить в ожидании чего-то.

Непонятно, когда чемпионат начнется. С Игорем Михайловичем мы нормально поговорили, потом общался с генеральным директором. Не знаю, как все будет, когда пройдет карантин, но мы привыкли со всеми здороваться за руки. А сейчас я не знаю, как будет происходить. Даже на базу приезжаешь и дистанционируешься, как-то не по себе.

Я не говорю от лица всей команды, каждый волен решать так, как он чувствует. На свое усмотрение, я бы пошел на уступки по зарплате, 100%. Четвертая неделя, мы ничего не делаем. Я бы согласился на уступки по финансам. У каждого разные семейные ситуации. У кого-то есть кредиты, у кого-то болеют родственники. Я бы без вопросов согласился“, - заявил футболист в эфире программы Великий футбол.

Ранее сообщалось, что Динамо продлило карантин до конца апреля.