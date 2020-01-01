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Шепелев: Выполняю программу, которую нам дали, а больше ничего особенного не делаю

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Футболист отметил, что во время паузы в чемпионате читает книги и смотрит фильмы.
Владимир Шепелев
Владимир Шепелев
ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Владимир Шепелев рассказал о том, как он проводит время на карантине.

“Первую часть карантина я был в Киеве, а когда нам сообщили о том, что его продлевают до 24 апреля, поехал к родителям. Естественно, выполняю программу, которую нам дали, а больше ничего особенного не делаю.

В свободное время читаю книги, провожу время с родителями и занимаюсь текущими делами по дому. Что читаю? В основном, это биографии известных спортсменов и тренеров: “Я - Златан“, о  Хосепе Гвардиоле. В планах - “Выжить любой ценой“ и книга Дональда Трампа “Думай, как миллионер.

Еще смотрю фильмы и сериалы, в частности, “Бумажный дом“, он мне понравился, интересный, об ограблениях, кстати, только вышел новый сезон. Сейчас времени для фильмов стало больше, как раз подходящий момент, чтобы пересмотреть то, что давно собирался.

Что касается компьютерных игр, раньше много играл, а сейчас уже неинтересно, то же относится и к Play Station - уже прошла мода на это“, - цитирует Шепелева официальный сайт Динамо.

Ранее сообщалось, что Динамо продлило карантин до конца апреля.

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Теги: футбол, Динамо, Владимир Шепелев
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