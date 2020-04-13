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Шевченко: Первый разговор с представителями Милана состоялся после матча с Россией в Киеве

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Украинский специалист рассказал о памятном для себя дне.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил, как впервые контактировал с представителями Милана в 1998 году.

“Накануне таких матчей, как с Россией, важно отвлечь свое внимание от того ажиотажа, который создается в СМИ. Вне всяких сомнений, это было принципиальное соперничество, все ребята понимали значимость игры, но я ее рассматривал в первую очередь, как поединок против сильного соперника, в составе которого выступало немало хороших исполнителей.

В домашнем матче мы великолепно провели первый тайм, затем где-то отдали инициативу, но, по большому счету, одержали уверенную победу (3:2). Перед поединком с россиянами Йожеф Сабо немного изменил систему нашей игры - впереди действовал Сергей Скаченко, а мы с Сергеем Ребровым играли больше из глубины.

Матч в Киеве был для меня памятным еще и по другой причине. Тогда я впервые контактировал с представителями Милана. На игру приехал спортивный директор итальянского клуба - Арьедо Браида. На следующий день мы встретились. Я уже знал об интересе “россонери“, но это был первый разговор с одним из руководителей этого клуба“, - отметил Шевченко в интервью Zbirna.

Ранее Андрей Шевченко назвал Италию своим вторым домом.

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Теги: футбол, Андрей Шевченко, Милан, сборная Украины по футболу
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