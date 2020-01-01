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Срна: Чтобы вернуть в кондиции игроков Шахтера, нужно две недели

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Хорватский специалист признался, что в команде готовят план возобновления тренировок на поле.
Дарио Срна
Дарио Срна
ФК Шахтер Донецк

Ассистент главного тренера Шахтера Дарио Срна рассказал о планах команды на ближайшее время.

“В ближайшее время Шахтер готовит план, чтобы начались какие-то работы на поле. У нас два больших поля и мы хотим разделить каждое пополам. То есть, один футболист работает на одной половине поля, значит, всего, одновременно может работать четыре футболиста.

Они будут переодеваться дома, приезжать на своих машинах и работать в таком формате. Это уже даст какой-то результат. Мне кажется, это всем пойдет на пользу, и они снова будут чувствовать себя футболистами, поскольку игрок чувствует себя футболистом только на поле.

У нас изначально было несколько вариантов, как работать, мы их обсуждали с главным тренером и генеральным директором. Это лучшее решение в законных рамках.

Сегодня введен карантин и мы должны быть примером для всех остальных и придерживаться закона. Нам нужно это уважать и, исходя из этого, мы создали такую программу. Чтобы вернуть в кондиции игроков Шахтера, нужно две-три недели. У нас будут еще одни сборы.

Пауза, возникшая из-за карантина, в Лиге Европы пошла на пользу Вольфсбургу. Шахтер держал все в своих руках. Мы хотели как можно быстрее досрочно оформить чемпионство в Украине. Но Лига Европы - наша главная цель, вместе с чемпионатом.

У нас был хороший результат, мы провели отличную игру на выезде. Но все в наших руках, будет ответная игра и может быть, у Вольфсбурга тоже не будет игр до того момента. Посмотрим, какое решение будет принимать УЕФА“, - заявил хорват в эфире программы Великий футбол.

Ранее Дарио Срна рассказал о том, как проводит время на карантине.

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Теги: футбол, чемпионат Украины, АПЛ, Дарио Срна, Шахтер
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