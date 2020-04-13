Суркис: Динамо и Шахтер никому ничего не диктуют

Функционер высказался о возможности единого телевизионного пула в УПЛ.

Президент Динамо Игорь Суркис поделился своим мнением о введении единого телевизионного пула для клубов чемпионата Украины.

“Единый телевизионный пул? Это должен быть независимый канал. Мое мнение не изменится. Если это будет независимая структура, то мы договоримся очень легко. Но ломать через колено, как это делал Гримм, дескать, все передано, у него это не получится. Я думаю, что не получится создать единый телевизионный пул.

Премьер-лига должна быть, чтобы мы имели какой-то голос, чтобы с нами кто-то советовался, и кто-то с нами разговаривал. Не надо зацикливаться на пуле, надо создать интересный для зрителя продукт. Кстати, Гримм начинал не с пула. Он нам обещал зрителей на трибунах. Он так уверенно об этом говорил, что я подумал, что он волшебник.

Единый телевизионный пул не влияет на количество людей, которые приходят на стадионы. Гримм обещал, что наши стадионы, если ломиться не будут, то начнется маленький ажиотаж. Согласитесь, ничего не получилось. Я когда прихожу в ложу и смотрю, как играет Олимпик, то откровенно говоря, нет смысла президенту Олимпика тратить эти маленькие деньги, которые он платит за аренду стадиона.

Если первым шагом мы бы разрешили нашим футболистам в аренде играть во всех матчах, как это принято во всем мире, то наш чемпионат поднялся бы на качественно новый уровень. Но это надо разрешить всем, чтобы это не было исключением из правил. Я же не говорю, что я разрешаю Ледневу, допустим, играть против киевского Динамо. Я зеркально делаю то, что делает Шахтер, а Шахтер в этом плане делает зеркально все, что делает Динамо.

Прежде всего, надо поднять интерес. А это качественные футболисты. Сегодня надо обязать клубы, что все игроки, которые играют в аренде, могли играть против клубов, которым принадлежат их контракты. Это может сделать УПЛ и УАФ, у них есть эти рычаги.

Динамо и Шахтер никому ничего не диктуют. Мы просто говорим о том, что мы должны договориться, прежде всего, чтобы наши футболисты могли играть и бороться с нами также, как и против других команд, хотя бы, пока наш чемпионат не поднимется на новый уровень“, - заявил функционер в интервью Великому футболу.

Ранее Игорь Суркис прокомментировал изменения в руководстве УПЛ.