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Швед мог вернуться в чемпионат Украины летом

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Селтик хотел отправить украинца в аренду.
Марьян Швед
Марьян Швед
Celtic FC

Полузащитник Селтика Марьян Швед в летнее трансферное окно должен был перейти в один из клубов чемпионата Украины. Об этом сообщает Спортивка.

Отмечается, что шотландский клуб планировал вернуть украинца на родину с целью предоставить ему игровую практику.

На футболиста претендовали не менее трех клубов УПЛ, среди которых, вероятно, была и Александрия.

Пока не известно, осуществится ли этот переход в контексте пандемии коронавируса.

Ранее тренер Селтика сообщил, почему Швед не может адаптироваться в команде.

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Теги: футбол, Марьян Швед, чемпионат Украины, УПЛ, Селтик
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