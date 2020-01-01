Швед мог вернуться в чемпионат Украины летом

Селтик хотел отправить украинца в аренду.

Полузащитник Селтика Марьян Швед в летнее трансферное окно должен был перейти в один из клубов чемпионата Украины. Об этом сообщает Спортивка.

Отмечается, что шотландский клуб планировал вернуть украинца на родину с целью предоставить ему игровую практику.

На футболиста претендовали не менее трех клубов УПЛ, среди которых, вероятно, была и Александрия.

Пока не известно, осуществится ли этот переход в контексте пандемии коронавируса.

Ранее тренер Селтика сообщил, почему Швед не может адаптироваться в команде.