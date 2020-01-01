Ребров: Матчи с Россией имели определенный подтекст

Украинец старался не обращать на это внимание во время выступлений за национальную сборную Украины.

Экс-футболист сборной Украины Сергей Ребров поделился воспоминанием во время выступлений за национальную команду против сборной России.

“Матчи с Россией имели определенный подтекст, но лично я старался не обращать на это внимания. Просто настраивался на сильного противника. Тогда хватало всяких заявлений и прочего (особенно перед выездной игрой), но нас особо никто не накачивал. Писали, что Йожеф Сабо запрещал футболистам разговаривать по телефону и читать газеты, но я такого не помню. Думаю, такого и не было.

В Киеве, конечно, была особая атмосфера, и мы не могли не порадовать своих болельщиков. Помог быстрый гол. Я тогда подал со штрафного, и Сергей Попов открыл счет в матче.

В тяжелейшем матче мы сыграли вничью в гостях с Россией и заняли второе место в группе. Нас снова ждали поединки плей-офф. Все тогда считали, что Украине повезло со жребием, но я не согласен с теми, кто говорил, что мы недооценили Словению. Такого не было и помине“, - рассказал Ребров.

Ранее Ребров сравнил сборную Украины при Сабо и Лобановском.