Соль: Если есть возможность, то лучше всего оставаться дома

Футболист не хочет, чтобы ситуация с коронавирусом в Украине была как в Испании.

Форвард киевского Динамо Фран Соль рассказал, как тренируется во время карантина.

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“Я тренируюсь каждый день. Единственное исключение делаю раз в неделю - в воскресенье, ведь отдых нужен и во время карантина, особенно если много тренируешься. Почти каждый день я тренируюсь вместе со своей женой. У меня есть моя обязательная программа, которую я выполняю один. Но остальные упражнения мы любим выполнять вместе.

На базу сейчас не езжу, потому что, к счастью, у меня есть возможность и условия для того, чтобы выполнять всю необходимую тренировочную работу дома. Вместе с нами в Киеве сейчас находится моя мать, которой 62 года, поэтому я делаю все возможное, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом.

Считаю, что сейчас, если есть такая возможность, лучше всего оставаться дома, чтобы не допустить того, что происходит в Испании. Ситуация, которая сложилась в моей родной стране, меня очень огорчает. Я употребляю все те усиленные меры безопасности, которых придерживаются и мои друзья и моя семья в Испании“, - приводит слова Соля официальный сайт Динамо.

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