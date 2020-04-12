Вербич: Надеюсь, я сыграю с Динамо в Лиге чемпионов

Игрок киевского клуба считает, что команда должна пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

Футболист Динамо Беньямин Вербич рассказал, как проводит время на карантине и о перспективах киевского клуба в Лиге чемпионов.

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“Я, как и вы, уже соскучился по футболу. Надеюсь, все будет хорошо. Надоело сидеть дома, тренироваться для себя. Тяжело без полноценных тренировок. Мы, футболисты, хотим заниматься на поле уже.

Никогда так много не бегал без мяча, это новое для меня. Не люблю просто так бегать, когда нет игр. Скучно без мяча, без ударов, уже скучаем все по футболу.

Нам в группу в одном из мессенджеров присылают упражнения, которые мы должны выполнять - беговая работа, упражнения в тренажерном зале. Делаем все, чтобы оставаться в форме.

Мы еще не знаем, когда будем играть и думаю, что Динамо должно пройти в групповой этап Лиги чемпионов. Надеюсь, я сыграю с Динамо в Лиге чемпионов“, - приводит слова футболиста официальный сайт Динамо.

Ранее Де Пена назвал пять правил безопасности во время карантин.