Ротань: Ливерпуль напоминает сборную Украины

Национальная команда играет, как английский клуб.

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань назвал специалистов, которых считает топ-наставниками.

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“Мне повезло, что есть возможность равняться на нашу национальную сборную и на Андрея Николаевича Шевченко. Хорошо, что мы в контакте на тренерском совете, я всегда могу у него что-то спросить, попросить совета и услышать от него профессиональное мнение.

Из других наставников могу выделить Пепа Гвардиолу и Юргена Клоппа. Когда испанец приехал в Манчестер Сити, я начал болеть за эту команду. Но в нынешнем сезоне Ливерпуль Клоппа играет в прекрасный футбол. Кстати, его игра похожа на действия нашей национальной команды“, - приводит слова Руслана Ротаня официальный сайт УАФ.

Ранее Коноплянка рассказал о вкладе Шевченко в сборную Украины.