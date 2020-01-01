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Ротань: Ливерпуль напоминает сборную Украины

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Национальная команда играет, как английский клуб.
Руслан Ротань
Руслан Ротань
УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань назвал специалистов, которых считает топ-наставниками.

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“Мне повезло, что есть возможность равняться на нашу национальную сборную и на Андрея Николаевича Шевченко. Хорошо, что мы в контакте на тренерском совете, я всегда могу у него что-то спросить, попросить совета и услышать от него профессиональное мнение.

Из других наставников могу выделить Пепа Гвардиолу и Юргена Клоппа. Когда испанец приехал в Манчестер Сити, я начал болеть за эту команду. Но в нынешнем сезоне Ливерпуль Клоппа играет в прекрасный футбол. Кстати, его игра похожа на действия нашей национальной команды“, - приводит слова Руслана Ротаня официальный сайт УАФ. 

Ранее Коноплянка рассказал о вкладе Шевченко в сборную Украины.

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Теги: Руслан Ротань, сборная Украины, Ливерпуль, футбол
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