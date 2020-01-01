Луческу: Это ложь, что я не отпустил Кастильо на похороны родителей

Румынский специалист не понимает, почему игрок так высказался.

Бывший главный тренер Шахтера прокомментировал слова экс-игрока донецкого клуба Нери Кастильо о том, что специалист не отпустил его на похороны родителей.

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“Это неправда. Я считаю, что семья гораздо важнее, чем футбол. Он не сумел показать свой футбол, но я ему не запрещал.

Почему сказал? Возможно, он не был доволен. Мы взяли его из Олимпиакоса как хорошего игрока, но он не смог конкурировать с нашими бразильцами. Я понятия не имею, почему он так сказал. Может быть, расстроился, что не смог дать команде то, что мы от него ожидали, не смог стать основным игроком.

После всего я помог ему покинуть Шахтер. Я разговаривал с тренером Манчестер Сити Свеном-Гораном Эрикссоном, чтобы Кастильо перебрался в Англию. Я думал, что чемпионат Англии будет стимулировать его намного сильнее“, - приводит слова Луческу Football.ua.

Ранее сообщалось, что игроки Шахтера снялись в образовательном сериале для школьников.