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Коноплянка: Я вижу Шахтер в финале Лиги Европы

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Украинский игрок считает, что "горняки" должны выигрывать турнир.
Евгений Конопляка
Евгений Конопляка
ФК Шахтер

Футболист Шахтера Евгений Коноплянка рассказал, как донецкий клуб тренируется во время карантина.

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“Тяжелый момент для всего мира. Как с этим справиться? Наверное, самое простое, что мы можем сделать, - находиться дома и получать удовольствие от того времени, которого нам раньше не хватало, быть с семьей. Заниматься чем-то полезным.

Остановить эту эпидемию мы можем, только находясь дома, стараясь не контактировать ни с кем. Я тоже человек. Тоже каждое утро читаю новости и отбрасываю подальше телефон, чтобы нормально позавтракать и не забивать себе голову. И все равно мы сможем это преодолеть.
 
Тренерский штаб нас контролирует. Дважды в неделю у нас видеотрансляция со всей командой: тренер дает все упражнения, мы повторяем. Такая работа длится 40 минут. У кого дома есть велосипед или беговая дорожка, их тоже используем. Плюс каждый день занимаемся индивидуально, не считая воскресенья, - выходной.

Планы на конец сезона? Я вижу Шахтер в финале Лиги Европы. Дай Бог, мы в скором времени продолжим и дойдем до финала. У нас такая цель. А там уже, если в финале, нужно и Кубок брать“, - приводит слова Коноплянки официальный сайт “горняков“.

Ранее украинский полузащитник рассказал о Донбасс Арене.

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Теги: Евгений Конопляка, Шахтер Донецк, футбол, УПЛ, Лига Европы, коронавирус
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