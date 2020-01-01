Коноплянка: Я вижу Шахтер в финале Лиги Европы

Украинский игрок считает, что "горняки" должны выигрывать турнир.

Футболист Шахтера Евгений Коноплянка рассказал, как донецкий клуб тренируется во время карантина.

Читай также: Пятов: Не вижу проблем в сокращении зарплат

“Тяжелый момент для всего мира. Как с этим справиться? Наверное, самое простое, что мы можем сделать, - находиться дома и получать удовольствие от того времени, которого нам раньше не хватало, быть с семьей. Заниматься чем-то полезным.

Остановить эту эпидемию мы можем, только находясь дома, стараясь не контактировать ни с кем. Я тоже человек. Тоже каждое утро читаю новости и отбрасываю подальше телефон, чтобы нормально позавтракать и не забивать себе голову. И все равно мы сможем это преодолеть.



Тренерский штаб нас контролирует. Дважды в неделю у нас видеотрансляция со всей командой: тренер дает все упражнения, мы повторяем. Такая работа длится 40 минут. У кого дома есть велосипед или беговая дорожка, их тоже используем. Плюс каждый день занимаемся индивидуально, не считая воскресенья, - выходной.

Планы на конец сезона? Я вижу Шахтер в финале Лиги Европы. Дай Бог, мы в скором времени продолжим и дойдем до финала. У нас такая цель. А там уже, если в финале, нужно и Кубок брать“, - приводит слова Коноплянки официальный сайт “горняков“.

Ранее украинский полузащитник рассказал о Донбасс Арене.