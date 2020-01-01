Коноплянка: Играл на шикарных стадионах, но с Донбасс Ареной сравнится лишь Альянц-Арена

Футболист отметил, что у стадиона в Донецке есть сходство с ареной мюнхенской Баварии.

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка рассказал, что у донецкого клуба отличный стадион - Донбасс Арена.

"Я никогда не гулял в Донецке. Мы проводили там матчи, у нас была прогулка в парке, как у всех команд. Но с самим городом я не сильно знаком.

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Шикарная Донбасс Арена, я успел там поиграть. Я играл на многих шикарных стадионах, но сравнить с ней могу только Альянц-Арену Баварии. У них есть какое-то сходство.

На Донбасс Арене были отличные матчи. Например, в составе Днепра, когда мы играли против Шахтера на выезде", - рассказал Коноплянка в прямом эфире в Instagram-аккаунте Шахтера.

Ранее Евгений Коноплянка поделился своим мнением о карантине.