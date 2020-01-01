Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Коноплянка: Играл на шикарных стадионах, но с Донбасс Ареной сравнится лишь Альянц-Арена

Комментариев: 0
Футболист отметил, что у стадиона в Донецке есть сходство с ареной мюнхенской Баварии.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
ФК Шахтер Донецк

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка рассказал, что у донецкого клуба отличный стадион - Донбасс Арена.

"Я никогда не гулял в Донецке. Мы проводили там матчи, у нас была прогулка в парке, как у всех команд. Но с самим городом я не сильно знаком.

Читай также: Коноплянка: Украина не должна сходить со своего пути

Шикарная Донбасс Арена, я успел там поиграть. Я играл на многих шикарных стадионах, но сравнить с ней могу только Альянц-Арену Баварии. У них есть какое-то сходство.

На Донбасс Арене были отличные матчи. Например, в составе Днепра, когда мы играли против Шахтера на выезде", - рассказал Коноплянка в прямом эфире в Instagram-аккаунте Шахтера.

Ранее Евгений Коноплянка поделился своим мнением о карантине.

Поделись:
Теги: Евгений Коноплянка, Шахтер, Шахтер Донецк, Донбасс Арена, футбол, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь