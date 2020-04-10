Игрок Шахтера стал звездой в Instagram
Видео с участием Михаила Мудрика посмотрели около трех с половиной миллионов пользователей.
Полузащитник донецкого Шахтера Михаил Мудрик стал звездой популярного Instagram-паблика 433.
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На аккаунте паблика было опубликовано видео, на котором Мудрик идеально принял мяч. Это видео посмотрели около трех с половиной миллионов пользователей, а 614 тысяч поставили публикации лайк.
Отметим, что в текущем сезоне Мудрик отыграл пять матчей за молодежную команду "горняков", в которых забил пять голов.
Ранее сообщалось, что полузащитник Шахтера Михаил Мудрик попал в сферу интересов Ромы и Аталанты.
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