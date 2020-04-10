Игрок Шахтера стал звездой в Instagram

Видео с участием Михаила Мудрика посмотрели около трех с половиной миллионов пользователей.

Полузащитник донецкого Шахтера Михаил Мудрик стал звездой популярного Instagram-паблика 433.

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На аккаунте паблика было опубликовано видео, на котором Мудрик идеально принял мяч. Это видео посмотрели около трех с половиной миллионов пользователей, а 614 тысяч поставили публикации лайк.

Отметим, что в текущем сезоне Мудрик отыграл пять матчей за молодежную команду "горняков", в которых забил пять голов.

Ранее сообщалось, что полузащитник Шахтера Михаил Мудрик попал в сферу интересов Ромы и Аталанты.