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Игрок Шахтера стал звездой в Instagram

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Видео с участием Михаила Мудрика посмотрели около трех с половиной миллионов пользователей.
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик
instagram.com/mmudryk10/

Полузащитник донецкого Шахтера Михаил Мудрик стал звездой популярного Instagram-паблика 433.

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На аккаунте паблика было опубликовано видео, на котором Мудрик идеально принял мяч. Это видео посмотрели около трех с половиной миллионов пользователей, а 614 тысяч поставили публикации лайк.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You did WHAT ⁉️😳 @mmudryk10

Публикация от 433 (@433)

Отметим, что в текущем сезоне Мудрик отыграл пять матчей за молодежную команду "горняков", в которых забил пять голов.

Ранее сообщалось, что полузащитник Шахтера Михаил Мудрик попал в сферу интересов Ромы и Аталанты.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Украина, футбол, вне игры, видео, Instagram
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