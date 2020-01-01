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Каргбо: С коленом все в порядке, работаю над формой

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Форвард Динамо отметил, что посещает клубную базу, где выполняет беговые упражнения.
Ибрагим Каргбо
Ибрагим Каргбо
ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Ибрагим Каргбо рассказал о восстановлении после травмы колена, а также о том, как тренируется во время карантина.

20-летний футболист получил повреждение боковой связки колена в конце января на зимнем сборе киевского клуба.

“С моим коленом уже все в порядке, я работаю над тем, чтобы вернуться на поле в хорошей форме. Что касается моих тренировок на карантине, то мы получили программу занятий от тренеров по физподготовке.

Почти каждое утро в течение 20-30 минут я бегаю на Новопечерских Липках, недалеко от своего дома. Затем возвращаюсь в квартиру и выполняю упражнения для кора и колена.

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В последнее время начал ездить на клубную базу, там занимаюсь с мячом и делаю интенсивные беговые упражнения. Вчера тренировался на базе вместе с Бенито и Кадири, сегодня у нас отдых, а завтра снова вернемся к занятиям. Лично я не могу провести два дня подряд без тренировок, если пропускаю день, то на следующий должен потренироваться.

Тренировка на базе обычно занимает час и двадцать минут, а потом я еще дома делаю упражнения для укрепления мышц спины и пресса, ведь, к сожалению, сейчас мы не можем пользоваться тренажерным залом“, - цитирует Каргбо официальный сайт клуба.

Ранее врач Динамо рассказал о восстановлении Ибрагима Каргбо и других травмированных игроков.

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Теги: Ибрагим Каргбо-младший, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, травма
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