Английский Рединг проявляет интерес к игроку киевского клуба.

Полузащитник киевского Динамо Карлос де Пена может продолжить карьеру в Англии.

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По информации Tean Talk, уругвайский футболист попал в сферу интересов Рединга, занимающего 14-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. При этом отмечается, что есть и другие претенденты на 28-летнего игрока.

Пока неизвестно, сколько составит сумма трансфера. Сообщается, что Рединг попытается заключить сделку ближайшим летом.

Стоит сказать, что Де Пена уже выступал в Чемпионшипе - в сезоне-2015/16 он играл за Мидлсбро. В нынешнем сезоне Карлос отыграл 19 матчей в УПЛ, забив 5 голов и отдав 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что два защитника Динамо попали в сферу интересов Наполи.