Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Де Пена может перебраться в Чемпионшип

Комментариев: 0
Английский Рединг проявляет интерес к игроку киевского клуба.
Карлос де Пена
Карлос де Пена
ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Карлос де Пена может продолжить карьеру в Англии.

Читай также: Де Пена назвал пять правил безопасности во время карантина

По информации Tean Talk, уругвайский футболист попал в сферу интересов Рединга, занимающего 14-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. При этом отмечается, что есть и другие претенденты на 28-летнего игрока.

Пока неизвестно, сколько составит сумма трансфера. Сообщается, что Рединг попытается заключить сделку ближайшим летом.

Стоит сказать, что Де Пена уже выступал в Чемпионшипе - в сезоне-2015/16 он играл за Мидлсбро. В нынешнем сезоне Карлос отыграл 19 матчей в УПЛ, забив 5 голов и отдав 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что два защитника Динамо попали в сферу интересов Наполи.

Поделись:
Теги: Карлос Де Пена, Динамо, Динамо Киев, Украина, трансфер, Рединг, Чемпионшип, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь