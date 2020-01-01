Экс-игрок Шахтера: Луческу не разрешил мне поехать на похороны родителей

Мексиканский форвард рассказал, что его трансфер в Шахтер был сделан под давлением.

Бывший полузащитник Шахтера Нери Кастильо поделился воспоминаниями о том, как "горняки" пытались его заполучить.

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"Тогда я не думал о деньгах. Президент Шахтер дал мне чистый лист бумаги, на котором я бы написал любую желаемую сумму. Настолько сильно они хотели меня заполучить. Шахтер уже договорился с Олимпиакосом, оставалось только переговорить со мной.

Я сказал, что не уйду, я люблю команду, а моя жена беременна. Мне позвонили из Олимпиакоса, сказали завершить трансфер. Я был под давлением. Они никогда не зарабатывал такую большую сумму с продажи игрока. Мне даже сказали, что если я не уйду, то 6 месяцев не буду играть.

В Украину я ехал с грустью, мне было плохо, а стало еще хуже. Мне там не нравилось, было очень холодно. А потом умерли мои мать и отец, а тренер Мирча Луческу даже не пустил меня на их похороны. Каждый день в Шахтере я думал, как вернуться", - цитирует Кастильо ESPN.

Также мексиканец рассказал о том, как не смог попасть на похороны родителей.

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"7 января 2009 года я должен был прибыть в расположение Шахтера после отпуска. Я попросил Луческу задержаться в Уругвае, но он не разрешил. Я вернулся в Украину, а мать умерла на следующий день.

Я попросил тренера отправиться в Укругвай на похороны. Он не отпустил меня. Об этих вещах люди не знают. Я не увидел, как умерла моя мать, и я не попал на похороны. В то же время умер мой отец. Как играть за команду, в которую ты не хотел?", - добавил Кастильо.

Отметим, что Нери Кастильо был игроком Шахтера с 2007 по 2011 год, однако большую часть времени провел в аренде в других командах.

Ранее Дарио Срна рассказал, что отклонил предложение Барселоны, потому что не мог бросить Шахтер.