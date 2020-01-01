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Два защитника Динамо попали в сферу интересов Наполи

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Скауты неаполитанского клуба заинтересованы в услугах Миколенко и Попова.
Виталий Миколенко
Виталий Миколенко
ФК Динамо Киев

Два защитника киевского Динамо - Виталий Миколенко и Денис Попов, попали в сферу интересов Наполи. Скауты итальянского клуба считают, что они отлично подойдут команде.

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По информации areanapoli.it, неаполитанцы уже готовы начать переговоры по поводу Миколенко. Киевский клуб оценивает левого фулбека в 15 миллионов евро.

А вот по поводу Попова скауты пока собирают более подробную информацию и только после этого будут рассматривать вопрос о его трансфере.

Ранее Виталий Миколенко рассказал о том, как проводит время на карантине.

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Теги: Виталий Миколенко, Денис Попов, Динамо Киев, Динамо, Наполи, футбол
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