Врач Динамо рассказал о восстановлении травмированных игроков команды

Два футболиста уже приступили к беговой работе.

Андрей Шморгун, врач первой команды Динамо, высказался по поводу процесса восстановления травмированных игроков в условиях карантина.

"Каргбо и де Пена сейчас уже занимаются беговой работой согласно своему индивидуальному плану. Также давняя травма голеностопного сустава беспокоит Кендзеру. Он приезжал на базу, делали ему инъекции, также еще до ужесточения карантина несколько раз проходил на базе физиотерапевтические процедуры, принимал таблетированные препараты.

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Также ему желательно было бы пройти мануальную терапию или поработать в тренажерном зале, но из-за карантина пришлось прервать этот процесс, и он продолжил восстановление в домашних условиях.

Мы консультировались у профессора Андрея Лябаха в Украине и теперь придерживаемся рекомендаций. Сейчас состояние Томаша значительно лучше, и скоро ему уже можно будет выполнять беговую работу и приступать к более усиленным тренировкам", - цитирует Шморгуна официальный сайт Динамо.

Ранее сообщалось, что киевское Динамо продлило карантин до конца апреля.