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Караваев: Я приехал в академию Шахтера, но меня не взяли

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Игрок киевского Динамо вспомнил, как не сумел попасть в академию донецкого клуба.
Александр Караваев
Александр Караваев
ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Александр Караваев рассказал, что в прошлом он не смог пройти просмотр в донецком Шахтере.

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“В детские годы я приехал в академию, и меня не взяли в Шахтер. И все - я уехал в Херсон. Не знал, что будет дальше. Но потом через месяц или два мне позвонили и сказали: “Приезжайте. Нам нужен игрок“.

Я приехал и уже потом воспользовался шансом, и шел по лестнице: и Вторую, и Первую лиги - все прошел“, - рассказал Каравает в интервью УАФ.

Ранее Александр Караваев высказался о тренировках во время карантина.

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Теги: Александр Караваев, Украина, футбол, вне игры
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