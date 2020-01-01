Караваев: Я приехал в академию Шахтера, но меня не взяли

Игрок киевского Динамо вспомнил, как не сумел попасть в академию донецкого клуба.

Полузащитник киевского Динамо Александр Караваев рассказал, что в прошлом он не смог пройти просмотр в донецком Шахтере.

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“В детские годы я приехал в академию, и меня не взяли в Шахтер. И все - я уехал в Херсон. Не знал, что будет дальше. Но потом через месяц или два мне позвонили и сказали: “Приезжайте. Нам нужен игрок“.

Я приехал и уже потом воспользовался шансом, и шел по лестнице: и Вторую, и Первую лиги - все прошел“, - рассказал Каравает в интервью УАФ.

Ранее Александр Караваев высказался о тренировках во время карантина.