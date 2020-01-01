Костышин: Я только за, чтобы доиграть чемпионат

Наставник Колоса предложил свой вариант окончания сезона.

Главный тренер Колоса Руслан Костышин высказался о возможном возобновлении чемпионата Украины.

“Я только за, чтобы доиграть чемпионат. Пускай это будет в экспресс-режиме с матчами через два на третий.

Пусть делают мини-чемпионаты между командами, которые на что-то претендуют. Главное, чтобы это было справедливо“, - отметил Костышин в интервью телеканалу Футбол.

Ранее сообщалось, что УАФ не рассматривает вариант досрочного завершения чемпионата Украины.