Костышин: Я только за, чтобы доиграть чемпионат
Наставник Колоса предложил свой вариант окончания сезона.
Главный тренер Колоса Руслан Костышин высказался о возможном возобновлении чемпионата Украины.
“Я только за, чтобы доиграть чемпионат. Пускай это будет в экспресс-режиме с матчами через два на третий.
Пусть делают мини-чемпионаты между командами, которые на что-то претендуют. Главное, чтобы это было справедливо“, - отметил Костышин в интервью телеканалу Футбол.
Ранее сообщалось, что УАФ не рассматривает вариант досрочного завершения чемпионата Украины.
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