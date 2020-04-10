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Пятов: Не вижу проблем в сокращении зарплат

Комментариев: 1
Голкипер считает, что в данной ситуации нет ничего странного.
Андрей Пятов
Андрей Пятов
Getty Images

Вратарь Шахтера Андрей Пятов высказался о возможном сокращении зарплат из-за пандемии коронавируса.

“Все понимают, что это экономический кризис. Все обсуждается с руководством. Это делается ради того, чтобы сохранить персонал клубов. Здесь нет ничего странного. Если клуб справляется сам, то хорошо, если клуб не справляется, то договаривается с футболистами о совместном выходе из ситуации.

Если клуб потребует, мы сядем всей командой, возможно, в режиме онлайн, и это обсудим. Не вижу в этом никаких проблем“, - сказал Пятов во время прямого эфира с Украинской ассоциацией футбола.

Ранее Пятов рассказал, как проводит карантин.

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Теги: футбол, Андрей Пятов, чемпионат Украины, УПЛ, Шахтер
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  10.04.2020, 14:21
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Андрюша, для футболистов в этом и я особых проблем не вижу. Вам можно и пять лет не платить зарплату. У других людей, ситуация врядли позволит не работать, чтоб очень долго.
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