Пятов: Не вижу проблем в сокращении зарплат

Голкипер считает, что в данной ситуации нет ничего странного.

Вратарь Шахтера Андрей Пятов высказался о возможном сокращении зарплат из-за пандемии коронавируса.

“Все понимают, что это экономический кризис. Все обсуждается с руководством. Это делается ради того, чтобы сохранить персонал клубов. Здесь нет ничего странного. Если клуб справляется сам, то хорошо, если клуб не справляется, то договаривается с футболистами о совместном выходе из ситуации.

Если клуб потребует, мы сядем всей командой, возможно, в режиме онлайн, и это обсудим. Не вижу в этом никаких проблем“, - сказал Пятов во время прямого эфира с Украинской ассоциацией футбола.

Ранее Пятов рассказал, как проводит карантин.