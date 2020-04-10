Алиев сдал тест на коронавирус

Бывший игрок сборной Украины испытывает проблемы со здоровьем.

Экс-игрок Динамо Киев и сборной Украины Александр Алиев сдал тест на COVID-19.

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“Сегодня сходил и сдал тест. Сказали ждать результата. Самочувствие? Ну, такое. Кашель. Днем температура 36,5, а к вечеру поднимается - 36,9.

Мне кажется, мы уже давно все переболели этой болезнью“, - сказал Алиев в прямом эфире на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Алиев сообщил о признаках заболевания после прогулки по Киеву.