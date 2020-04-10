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Алиев сдал тест на коронавирус

Комментариев: 2
Бывший игрок сборной Украины испытывает проблемы со здоровьем.
Александр Алиев
Александр Алиев
www.instagram.com/aliev_sasha88

Экс-игрок Динамо Киев и сборной Украины Александр Алиев сдал тест на COVID-19.

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“Сегодня сходил и сдал тест. Сказали ждать результата. Самочувствие? Ну, такое. Кашель. Днем температура 36,5, а к вечеру поднимается - 36,9.

Мне кажется, мы уже давно все переболели этой болезнью“, - сказал Алиев в прямом эфире на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Алиев сообщил о признаках заболевания после прогулки по Киеву.

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Теги: футбол, Александр Алиев, коронавирус
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  10.04.2020, 10:18
Оценка:  0
гость
да, тормоз редкостный! а так петушился, что нет никакого короновируса и всё это фигня...
Седакова  (аноним)  10.04.2020, 09:36
Оценка:  0
Седакова
Сашка, тебе давно пора сдать тест на биполярное расстройство.
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