Алиев сдал тест на коронавирус
Бывший игрок сборной Украины испытывает проблемы со здоровьем.
Экс-игрок Динамо Киев и сборной Украины Александр Алиев сдал тест на COVID-19.
Читай также: Алиев: Коронавирус - это хер*я
“Сегодня сходил и сдал тест. Сказали ждать результата. Самочувствие? Ну, такое. Кашель. Днем температура 36,5, а к вечеру поднимается - 36,9.
Мне кажется, мы уже давно все переболели этой болезнью“, - сказал Алиев в прямом эфире на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее Алиев сообщил о признаках заболевания после прогулки по Киеву.
Полная версия правил