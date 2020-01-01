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Харатин: Если буду прогрессировать, то меня вызовут в сборную на следующий сбор

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Футболист не знает, когда возобновится чемпионат Венгрии.
Игорь Харатин
Игорь Харатин
fradi.hu

Полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин прокомментировал тот факт, что ему не удастся использовать дебютный вызов в лагерь сборной Украины из-за вспышки коронавируса.

“Думаю, если я и дальше буду прогрессировать, то меня вызовут в сборную на следующий сбор. Так что нечего расстраиваться - нужно дальше тренироваться и прогрессировать.

Очень тяжело сейчас сказать, когда в Венгрии возобновиться сезон. Мы тренируемся и ждем каких-то новостей, так как очень хотим играть и завершить этот чемпионат. Но как я слышал, через три недели будет собрание клубов, где и будут решать, как лучше сделать“, - цитирует футболиста телеканал Футбол.

Напомним, Андрей Шевченко вызвал Игоря Харатина на матчи против Франции и Польши, которые были запланированы на конец марта.

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Теги: футбол, Игорь Харатин, сборная Украины по футболу
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