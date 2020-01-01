Харатин: Если буду прогрессировать, то меня вызовут в сборную на следующий сбор

Футболист не знает, когда возобновится чемпионат Венгрии.

Полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин прокомментировал тот факт, что ему не удастся использовать дебютный вызов в лагерь сборной Украины из-за вспышки коронавируса.

“Думаю, если я и дальше буду прогрессировать, то меня вызовут в сборную на следующий сбор. Так что нечего расстраиваться - нужно дальше тренироваться и прогрессировать.

Очень тяжело сейчас сказать, когда в Венгрии возобновиться сезон. Мы тренируемся и ждем каких-то новостей, так как очень хотим играть и завершить этот чемпионат. Но как я слышал, через три недели будет собрание клубов, где и будут решать, как лучше сделать“, - цитирует футболиста телеканал Футбол.

Напомним, Андрей Шевченко вызвал Игоря Харатина на матчи против Франции и Польши, которые были запланированы на конец марта.