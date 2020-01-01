Де Пена назвал пять правил безопасности во время карантина

Уругваец призвал болельщиков прислушиваться к рекомендациям правительства.

Вингер Динамо Карлос Де Пена рассказал, что нужно делать, чтобы не заразиться COVID-19.

“Важнее всего сейчас, безусловно, прислушиваться к рекомендациям правительства. А лично мои рекомендации нашим болельщикам таковы, хотя вряд ли скажу что-то новое.

Будьте ответственными и не выходите на улицу по любой другой причине, кроме покупки еды или лекарств;

Мойте руки каждый раз, когда вы находитесь в контакте с людьми или покидаете территорию изоляции;

Используйте маски и перчатки каждый раз, когда выходите из дома;

Не посещайте людные места и старайтесь держаться на расстоянии друг от друга на улице;

Старайтесь искать плюсы там, где их не очень много. Попытайтесь насладиться карантином проводить время дома с семьей, заниматься воспитанием детей, если они у вас есть.

И последнее, что хочу сказать, отвечая на этот вопрос - поймите, это карантин, а не каникулы!“, - цитирует футболиста Football.ua.

Ранее сообщалось, что Динамо продлило карантин до конца апреля.