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Де Пена назвал пять правил безопасности во время карантина

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Уругваец призвал болельщиков прислушиваться к рекомендациям правительства.
Карлос де Пена
Карлос де Пена
ФК Динамо Киев

Вингер Динамо Карлос Де Пена рассказал, что нужно делать, чтобы не заразиться COVID-19.

“Важнее всего сейчас, безусловно, прислушиваться к рекомендациям правительства. А лично мои рекомендации нашим болельщикам таковы, хотя вряд ли скажу что-то новое.

  • Будьте ответственными и не выходите на улицу по любой другой причине, кроме покупки еды или лекарств;
  • Мойте руки каждый раз, когда вы находитесь в контакте с людьми или покидаете территорию изоляции;
  • Используйте маски и перчатки каждый раз, когда выходите из дома;
  • Не посещайте людные места и старайтесь держаться на расстоянии друг от друга на улице;
  • Старайтесь искать плюсы там, где их не очень много. Попытайтесь насладиться карантином  проводить время дома с семьей, заниматься воспитанием детей, если они у вас есть.

И последнее, что хочу сказать, отвечая на этот вопрос - поймите, это карантин, а не каникулы!“, - цитирует футболиста Football.ua.

Ранее сообщалось, что Динамо продлило карантин до конца апреля.

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Теги: футбол, Карлос Де Пена, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ
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