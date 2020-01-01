Бабич: Я сторонник того, чтобы доиграть чемпионат Украины

Наставник приазовцев считает, что УПЛ можно доиграть без болельщиков.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич выразил надежду, что чемпионат Украины удастся доиграть.

“Я сторонник того, чтобы доиграть, чтобы все решилось по спортивному принципу. Можно доиграть даже без зрителей.

Как это будет... Я верю в то, что со временем карантин все-таки закончится, и мы сумеем доиграть“, - цитирует Бабича телеканал Футбол.

Ранее сообщалось, что УАФ не рассматривает вариант досрочного завершения чемпионата Украины.