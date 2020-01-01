Арановский: После удаления Кравченко извинился перед моим ассистентом

Рефери рассказал об одном из эпизодов в матче между Днепром-1 и Ворсклой.

Украинский арбитр Евгений Арановский поделился деталями момента, где он удалил полузащитника Днепра-1 Сергея Кравченко в матче четвертого тура чемпионата Украины против Ворсклы (1:1).

“Вы спросите у Сережи. Я думаю, он ответит. После матча мне сказал ассистент, что Кравченко ему позвонил и извинился. Я считаю, это по-мужски.

Я стал на защиту ассистента, поскольку он сказал нелицеприятные слова в его сторону“, - цитирует Арановского телеканал Футбол.

Ранее Арановский рассказал, как начисляется заплата рефери, когда нет футбольных поединков.