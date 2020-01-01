УАФ не рассматривает вариант досрочного завершения чемпионата Украины

Время рестарта будет согласовано с представителями всех клубов.

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов рассказал о судьбе чемпионата Украины, который остановили из-за пандемии коронавируса.

“С первых дней, когда стало ясно, что нормальный ход сезона-2019/20 оказался под угрозой из-за пандемии коронавируса, мы находимся в тесном контакте с ФИФА и УЕФА.

К сожалению, сейчас невозможно говорить о конкретных датах, когда футбол полноценно восстановится и станет доступным для зрителей, Но мы не планировали и сейчас даже не рассматриваем вариант досрочного завершения чемпионата.

УЕФА изначально планировал закончить этот сезон до конца июня. Сейчас, как известно, эти сроки сдвинули на август. Но никто не может сказать, что это окончательное решение. Поэтому мы будем и в дальнейшем следовать рекомендациям УЕФА и ФИФА. Другого пути у нас нет.

Мы не планировали и сейчас не рассматриваем вариант досрочного приостановления чемпионата. У нас есть уверенность, что на этом этапе, с учетом решений УЕФА, сезон будет продлен до августа, а значит, есть возможность закончить чемпионат и сыграть решающие матчи Кубка Украины. Конечно, мы учитываем то, что командам понадобится время на подготовку для восстановления первенства. Сколько именно времени потребуется перед рестартом, мы обязательно согласуем совместно с представителями клубов.

Повторюсь, на данном этапе другие варианты, кроме полноценного доигрывание чемпионата, УАФ не рассматриваются. Поэтому я прошу специалистов, тренеров, владельцев клубов не спекулировать на этой теме! Варианта “Б“ у УАФ пока нет, и мнение руководства единодушное - чемпионат нужно доиграть. Фантазировать, додумывать какие-то варианты сейчас не нужно. Мы ждем дальнейшего развития событий и надеемся, что ситуация в борьбе с вирусом COVID-19 стабилизируется“, - цитирует Протасова пресс-служба УАФ.

Напомним, спортивные турниры в Украине возобновятся не ранее 24 апреля.