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Петраков: Предполагал, что отмены юношеского чемпионата Европы не избежать

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Наставник отметил, что будет готовить команду к новому вызову.
Александр Петраков
Александр Петраков
УАФ

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков прокомментировал отмену финального турнира чемпионата Европы-2020, в котором могла принять участие и наша команда.

"Я немного расстроен, что не получилось доиграть все соревнования в этой возрастной группе. Хотя, в принципе, я предполагал, что такого решения не избежать.

Теперь эту сборную нужно готовить к новому вызову. Если ситуация с пандемией коронавируса улучшится, то осенью мы начнем подготовку к реформированному отбору на чемпионат Европы U-19 , который стартует в ноябре. 

Если все будет нормально, то до начала этих соревнований мы проведем два сбора в сентябре и октябре" - цитирует наставника УАФ.

Напомним, УЕФА перенес матчи сборных, которые должны были состояться в июне.

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Теги: футбол, Александр Петраков, сборная Украины U-17
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