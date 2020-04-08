Украинские футболисты в необычном ролике призвали всех мыть руки

Игроки вместе со своими вторыми половинками сняли оригинальное видео.

Весь мир охватила пандемия коронавируса, и одна из основных рекомендаций от медиков в данный момент - это необходимость соблюдать правила личной гигиены и в обязательном порядке мыть руки с мылом.

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О важности данной процедуры решили напомнить и украинские футболисты, которые вместе со своими вторыми половинками снялись в необычном ролике. На видео каждый по очереди моет руки и передает мыло следующему.

В видео снялись Артем Кравец, Александр Зинченко, Николай Шапаренко, Евгений Коноплянка, Артем Милевский, Беньямин Вербич, Николай Морозюк и другие.

Ранее сообщалось, что сербского футболиста приговорили к домашнему аресту за нарушение правил карантина.

Напомним, жена Николая Морозюка Ирина уже переболела коронавирусом.