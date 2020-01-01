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Беседин - о дисквалификации: Это как лишить человека любимого дела

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Игрок Динамо также высказался по поводу необходимости доиграть нынешний сезон чемпионата Украины.
Артем Беседин
Артем Беседин
ФК Динамо Киев

Нападающий киевского Динамо Артем Беседин высказался по поводу своей дисквалификации, а также рассказал о том, как проводит время на карантине.

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"Мое положение можно назвать отстранением на карантине. Провожу много времени с семьей и соблюдаю карантин. Как и остальные футболисты, поддерживаю себя в форме.

Нужно завершить этот чемпионат без зрителей, чтобы придерживаться спортивного принципа. Команды, которые внизу турнирной таблицы, имеют шанс остаться в элите. Заря, например, борется за попадание в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Необходимо доиграть, чтобы в дальнейшем не возникло никаких вопросов.

Дисквалификация? Это как лишить человека любимого дела. Об этом трудно говорить. Еще ничего не решено. Моя семья и президент клуба поддержали меня. До разговора с ними я был очень подавлен. Высказали понимание, что это не моя вина. Спасибо им большое за это", - рассказал Беседин в интервью телеканалу Футбол.

Ранее сообщалось, что Динамо обвинило УАФ в нарушении условий конфиденциальности по делу Беседина.

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Теги: Артем Беседин, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, карантин, футбол, вне игры, дисквалификация
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