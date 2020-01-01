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Караваев: Я уверен, что все игроки ответственно выполняют индивидуальные тренировки

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Украинский хавбек рассказал о своих тренировках в период карантина.
Александр Караваев
Александр Караваев
ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Александр Караваев рассказал, что продолжает активно тренироваться во время карантина, введенного из-за коронавируса.

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“Во время карантина тренируюсь каждый день, и дома, и на нашей клубной базе. На базу езжу в основном чтобы выполнять беговую работу, а дома вечером делаю статические упражнения на все группы мышц. Выполняю специальные упражнения, которые нам дает тренерский штаб.

Сколько трачу времени? Да примерно столько же, сколько и в обычные тренировочные дни. Каждая тренировка длится приблизительно час. Плюс к тому, могу выполнять какие-то дополнительные упражнения для поддержания хорошей физической формы.

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У нас есть gps-датчики и пульсометры, они фиксируют нашу беговую работу на базе. А выполнение домашних упражнений не проверяется, это уже профессионализм каждого.

Но ведь каждый футболист делает их в первую очередь для себя, для поддержания собственной формы, а не для кого-то. Поэтому я уверен, что все ответственно выполняют задания.

Более того, каждый игрок еще и выполняет дополнительную индивидуальную работу по своей программе“, - приводит слова Караваева официальный сайт Динамо.

Смотрите также видео о том, как футболисты проводят время на карантине:

Ранее сообщалось, что киевское Динамо продлило карантин до конца апреля.

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Теги: Александр Караваев, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, карантин
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