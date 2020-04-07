Рыбалка: Выиграл несколько тысяч долларов у Суркиса в картах

Украинский игрок обыграл президента клуба в картах.

Бывший футболист Динамо Сергей Рыбалка рассказал, как выиграл деньги в картах у президента киевского клуба Игоря Суркиса.

Читай также: Алиев рассказал, сколько потратил денег в казино в Минске

“Летели с игры какой-то, ребята играли в джокер. Игорь Михайлович подошел и спросил, кто играет в деберц. Все посмотрели на меня, а я молчал. Ну и все сказали, что Рыбалка играет. Ну и президент предложил сыграть. У меня дрожали руки, а когда он проигрывал, то начинал мне пихать. Я ему говорил, что это всего лишь игра.

Несколько тысяч долларов выиграл у него, но он мне сразу все отдал. В картах можно было много проиграть, а я не потяну большие суммы, не хотел зарплату отдавать. Рыбка был рядом и предложил пополам играть: если проиграем, то вдвоем отдадим, если выиграем, то поделишься со мной. Получилось, что мы выиграли, были довольны.

После этого мы играли в Киеве в чемпионате. Выиграли на последних минутах - 1:0. Игорь Михайлович заходит в раздевалку и говорит: “В картах у тебя лучше получается играть, чем в футбол. Зайдешь в кабинет ко мне и я тебя “раздену“. Но после этого мы больше не играли. Больше не хочу с ним играть, ведь опасно. Он будет проигрывать и повышать суммы, но я не потяну“, - рассказал Рыбалка в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Ранее Рыбалка рассказал, кто был главным в клубе: Ребров или Рианчо.