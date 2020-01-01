Гримм: Сейчас не самый подходящий момент для расширения УПЛ

Функционер считает, что последствия коронавируса окажут негативное влияние на украинский футбол.

Президент УПЛ Томас Гримм высказался по поводу расширения украинского чемпионата до 16 команд в сезоне-2021/22.

“Мы обязаны предоставить аудитории и нашим коммерческим партнерам лучший продукт. Я говорил с самого начала, мое мнение не поменялось: могу поддержать расширение лиги до более чем 12 команд, если будет обеспечена финансовая стабильность клубов, а спортивный уровень и стандарты инфраструктуры будут находиться на том же уровне.

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Сейчас не самый подходящий момент для расширения УПЛ. Кроме того, я уверен, что последствия кризиса, вызванного коронавирусом, будут иметь большое финансовое влияние на футбол.

Боюсь, что не только украинские клубы столкнутся с большими финансовыми проблемами, когда снизится доход от телеправ, коммерческих партнеров и зрителей“, - цитирует Гримма пресс-служба УПЛ.

Отметим, что Томас Гримм покинет свой пост - его срок президентства окончен и он не будет переизбираться. Выборы нового президента УПЛ назначены на 27 апреля.

Ранее сообщалось, что Томас Гримм рассказал шокирующие истории о владельцах клубов.