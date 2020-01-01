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Гримм: Сейчас не самый подходящий момент для расширения УПЛ

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Функционер считает, что последствия коронавируса окажут негативное влияние на украинский футбол.
Томас Гримм
Томас Гримм
УПЛ

Президент УПЛ Томас Гримм высказался по поводу расширения украинского чемпионата до 16 команд в сезоне-2021/22.

“Мы обязаны предоставить аудитории и нашим коммерческим партнерам лучший продукт. Я говорил с самого начала, мое мнение не поменялось: могу поддержать расширение лиги до более чем 12 команд, если будет обеспечена финансовая стабильность клубов, а спортивный уровень и стандарты инфраструктуры будут находиться на том же уровне. 

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Сейчас не самый подходящий момент для расширения УПЛ. Кроме того, я уверен, что последствия кризиса, вызванного коронавирусом, будут иметь большое финансовое влияние на футбол.

Боюсь, что не только украинские клубы столкнутся с большими финансовыми проблемами, когда снизится доход от телеправ, коммерческих партнеров и зрителей“, - цитирует Гримма пресс-служба УПЛ.

Отметим, что Томас Гримм покинет свой пост - его срок президентства окончен и он не будет переизбираться. Выборы нового президента УПЛ назначены на 27 апреля.

Ранее сообщалось, что Томас Гримм рассказал шокирующие истории о владельцах клубов.

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Теги: Томас Гримм, чемпионат Украины по футболу, футбол, УПЛ
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