Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Алиев сообщил о признаках заболевания после прогулки по Киеву

Комментариев: 5
У экс-футболиста поднялась температура и появился кашель.
Александр Алиев
Александр Алиев
instagram.com/aliev_sasha88/

Бывший игрок Динамо Александр Алиев прогулялся по Киеву со своей дочерью и собакой, а после этого сообщил о симптомах заболевания.

Как рассказал Алиев в Stories на своей страничке в Instagram, у него появился кашель и поднялась температура. Экс-футболист спросил у поклонников, нужно ли ему вызывать скорую.

Читай также: Алиев рассказал, сколько зарабатывает в месяц

"Скажите, пожалуйста, что делать? Температура 37,4-37,5. Уже мерил четыре раза, чувствую себя хорошо, только кашель. Что скажете на это? Что это такое - я просто заболел, простыл или как?

Пока самочувствие нормальное у меня. Почему интересуюсь - есть мне смысл вызывать скорую или как? Почитаю любые комментарии, будет очень приятно, если что-то посоветуете. Вот это я прогулялся сегодня", - рассказал Алиев.

Ранее Александр Алиев говорил, что коронавирус - это хер*я.

Поделись:
Теги: Александр Алиев, футбол, вне игры, видео, болезнь
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  07.04.2020, 10:15
Оценка:  0
гость
это ты о ком?
гость  (аноним)  07.04.2020, 09:35
Оценка:  0
гость
чмо обоссаное
гость  (аноним)  07.04.2020, 09:31
Оценка:  0
гость
сломали
vanov    07.04.2020, 08:40
Оценка:  +3
vanov
Теперь уже не Х-ня вирус, "прочитаю любые комментарии" - сразу и читать научился , а то единственная книга - букварь.
zadneprohodchik    07.04.2020, 08:00
Оценка:  0
zadneprohodchik
Алкаши не в зоне риска
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь