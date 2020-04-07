Алиев сообщил о признаках заболевания после прогулки по Киеву

У экс-футболиста поднялась температура и появился кашель.

Бывший игрок Динамо Александр Алиев прогулялся по Киеву со своей дочерью и собакой, а после этого сообщил о симптомах заболевания.

Как рассказал Алиев в Stories на своей страничке в Instagram, у него появился кашель и поднялась температура. Экс-футболист спросил у поклонников, нужно ли ему вызывать скорую.

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"Скажите, пожалуйста, что делать? Температура 37,4-37,5. Уже мерил четыре раза, чувствую себя хорошо, только кашель. Что скажете на это? Что это такое - я просто заболел, простыл или как?

Пока самочувствие нормальное у меня. Почему интересуюсь - есть мне смысл вызывать скорую или как? Почитаю любые комментарии, будет очень приятно, если что-то посоветуете. Вот это я прогулялся сегодня", - рассказал Алиев.

Ранее Александр Алиев говорил, что коронавирус - это хер*я.