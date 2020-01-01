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Динамо продлило карантин до конца апреля

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Киевский клуб будет на карантине до 24 апреля.
Динамо продлило карантин
Динамо продлило карантин
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо приняло решение продлить карантин до 24 апреля из-за ситуации в стране, вызванной пандемией коронавируса.

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“В связи с эпидемиологическим состоянием в нашей стране и мире, а также решением Кабинета Министров Украины пролонгировать чрезвычайную ситуацию, было решено продлить карантин для всех команд Динамо до пятницы, 24 апреля 2020 года, или до следующего распоряжения.

Игроки будут поддерживать физическую форму в индивидуальном порядке по предоставленной программе, в которой были учтены все необходимые изменения и даны рекомендации в связи со сложившейся ситуацией.

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Руководство и тренерский штаб Динамо ожидают от футболистов клуба обязательного соблюдения новых правил карантина и выполнения индивидуальных тренировок“, - говорится на официальном сайте Динамо.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис сообщил, что будет выполнять контракты игроков во время карантина.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, карантин, коронавирус
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