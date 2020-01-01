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Алиев: Поднимал руку на бывшую жену, почему нет?

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Экс-игрок киевского Динамо отметил, что зачинщиком конфликтов была его бывшая супруга.
Александр и Татьяна Алиевы с детьми
Александр и Татьяна Алиевы с детьми
strana.ua

Бывших полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев откровенно ответил про избиение экс-супруги Татьяны.

"Я поднимал руку, почему нет? Это было после скандала в доме. Я никогда не приходил и не поднимал сам скандал. Лучше разобраться, поговорить, чтобы это не выходило из избы. Но она лезла ко мне и когтями царапала лицо, а на следующий день мне ехать на базу.

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Я зарабатываю деньги и приношу доход домой. Я приезжаю на базу, а пацаны и тренеры же видят, что у меня лицо поцарапано. Зачем лезть своими руками, зачем размахивать ими? Не я приходил и поднимал руку, а когда она начинала скандал.

Каждый может же расслабиться, посидеть где-то, просто отдохнуть. Но когда ты приходишь с расцарапанными шеей и лицом, пацаны же меня травят. Зачем мне это надо? Хотя она прекрасно понимала, куда я иду и что у меня тренировка.

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Я подымал руку, но мог просто пощечину или леща дать. Все, не больше. А она все продолжала дальше лезть. Это было, я этого не скрываю, но я никогда не начинал первым. Она заявления пишет, но я ее бил после того, как она начинала меня царапать.

Больно, что когда она орала, были маленькие дети. Это неприемлемо. Скандал должен происходить между нами, никто не должен слышать: ни няни, ни дети. Я всегда это объяснял, но человек делал свое. Я знаю, что это неправильно. Кроме жены, больше ни на кого руку не поднимал", - поведал Алиев в рамках выпуска на собственном YouTube-канале Кент.

Напомним, что свой канал Алиев создал в конце марта по примеру своего товарища Артема Милевского.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Алиева показала видео, где он ее бьет.

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Теги: Александр Алиев, Украина, футбол, вне игры, скандал, семья
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