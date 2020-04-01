Тайсон: Хочу вернуться в Бразилию

Футболист заявил, что скоро эта мечта осуществится.

Вингер Шахтера Тайсон в совместном прямом эфире в Instagram с игроком Интернасьонала Андресом Д’Алессандро рассказал, что хотел бы вернуться в Бразилию.

“Я не намерен останавливаться. Есть еще несколько целей, которые я бы хотел достичь в Бразилии. Я хочу вернуться.

У меня есть мечта - вернуться и сыграть с тобой вместе. Но так или иначе, тебе придется меня подождать. Скоро мы осуществим эту мечту“, - приводит слова Тайсона Minha Torcida.

Ранее сообщалось, что Тайсон провел благотворительную акцию.