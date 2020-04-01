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Тайсон: Хочу вернуться в Бразилию

Комментариев: 2
Футболист заявил, что скоро эта мечта осуществится.
Тайсон
Тайсон
ФК Шахтер Донецк

Вингер Шахтера Тайсон в совместном прямом эфире в Instagram с игроком Интернасьонала Андресом Д’Алессандро рассказал, что хотел бы вернуться в Бразилию.

“Я не намерен останавливаться. Есть еще несколько целей, которые я бы хотел достичь в Бразилии. Я хочу вернуться.

У меня есть мечта - вернуться и сыграть с тобой вместе. Но так или иначе, тебе придется меня подождать. Скоро мы осуществим эту мечту“, - приводит слова Тайсона Minha Torcida.

Ранее сообщалось, что Тайсон провел благотворительную акцию.

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Теги: Тайсон, Шахтер, УПЛ, футбол
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  01.04.2020, 19:03
Оценка:  0
гость
Всем дорог свежий кокс Бразилии.
Мухоморище    01.04.2020, 18:54
Оценка:  0
Мухоморище
Мечта осуществиТСя.Мягкий знак в данном предложении не ставиТСя..Кто вас на работу берёт?
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