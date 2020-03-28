Маркевич: Знаю, что некоторые клубы УПЛ уже не хотят платить игрокам

Украинский специалист рассчитывает, что нынешний сезон все же будет доигран.

Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич высказался о текущей ситуации в украинском футболе, вызванной пандемией коронавируса и введенным карантином.

"Давайте подождем хотя бы еще месяц, как у нас сложится ситуация. Пока что в Украине такой катастрофы нет. Возможно, мы не все знаем, но пока все выглядит так. Подождем.

Читай также: Экс-игрок сборной Украины: Мир разделен на паникеров и умных, кому все по**й

Хотелось бы, чтобы доиграли чемпионат. Есть много неопределенных позиций. Второе место, которое дает право играть в Лиге чемпионов, кто вылетит, кто будет в еврокубках.

Нужно, чтобы команды собирались и решали, президенты клубов. Убытки понесут все. Сейчас одни команды будут платить, другие уже не хотят уже платить, я знаю. Посмотрим, как все повернется", - сказал Маркевич в эфире Футбол NEWS.

Напомним, в Украине спортивные мероприятия не возобновятся минимум до 24 апреля.

Ранее сообщалось, что УПЛ пришлось перенести выборы президента из-за карантина.